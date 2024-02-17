Френки де Йонг — одна из главных целей «ПСЖ»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заинтересовал «ПСЖ». Об этом сообщает Diario Sport.
ПСЖ
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заинтересовал «ПСЖ». Об этом сообщает Diario Sport.
Ранее сообщалось, что нидерландский полузащитник готов покинуть «Барселону» по окончании сезона. Учитывая состояние клуба и предстоящий уход Хави с поста главного тренера, де Йонг разочарован в руководстве клуба и рассмотрит возможность ухода.
По данным источника, парижане готовятся к уходу Килиана Мбаппе и собираются перестроить полузащиту на высвободившиеся средства.
Отмечается, что также в числе претендентов на де Йонга называются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».