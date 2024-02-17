Френки де Йонг — одна из главных целей «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что нидерландский полузащитник готов покинуть «Барселону» по окончании сезона. Учитывая состояние клуба и предстоящий уход Хави с поста главного тренера, де Йонг разочарован в руководстве клуба и рассмотрит возможность ухода.

По данным источника, парижане готовятся к уходу Килиана Мбаппе и собираются перестроить полузащиту на высвободившиеся средства.