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11:42 (мск), источник: Sport24

Френки де Йонг — одна из главных целей «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заинтересовал «ПСЖ». Об этом сообщает Diario Sport.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что нидерландский полузащитник готов покинуть «Барселону» по окончании сезона. Учитывая состояние клуба и предстоящий уход Хави с поста главного тренера, де Йонг разочарован в руководстве клуба и рассмотрит возможность ухода.

По данным источника, парижане готовятся к уходу Килиана Мбаппе и собираются перестроить полузащиту на высвободившиеся средства.

Отмечается, что также в числе претендентов на де Йонга называются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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