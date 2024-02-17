Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Брентфорд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Гавр
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
16.02
Кельн
Вердер
01
11.02
Хоффенхайм
Кельн
11
11.02
Штутгарт
Майнц
31
10.02
Байер
Бавария
30
10.02
Аугсбург
РБ Лейпциг
22
10.02
Боруссия М
Дармштадт
00
10.02
Айнтрахт Ф
Бохум
11
10.02
Унион Б
Вольфсбург
10
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
11:43 (мск), источник: Sport24

Клопп: «Алонсо особенно выделяется. Он просто исключительный тренер»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возглавляющем «Байер» Хаби Алонсо.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что Алонсо считается основным кандидатом на пост Клоппа, который покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

«Алонсо проделывает невероятную работу. Даже если бы вы спросили меня о нем восемь недель назад, я бы ответил: “О боже!” Мы уже видим новое поколение в деле.

И я бы сказал, что Алонсо особенно выделяется. Он просто исключительный тренер», — приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо.

 «Киркоров после подобного поехал на Донбасс». Девушка Тимати всколыхнула общественность в День святого Валентина
Обалдеть! Российская гимнастка в купальнике без лямок на пляже в Дубае: горячие фото сладкой красотки
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь