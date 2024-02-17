Клопп: «Алонсо особенно выделяется. Он просто исключительный тренер»

«Алонсо проделывает невероятную работу. Даже если бы вы спросили меня о нем восемь недель назад, я бы ответил: “О боже!” Мы уже видим новое поколение в деле.



И я бы сказал, что Алонсо особенно выделяется. Он просто исключительный тренер», — приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо.