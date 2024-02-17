Клопп: «Алонсо особенно выделяется. Он просто исключительный тренер»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возглавляющем «Байер» Хаби Алонсо.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возглавляющем «Байер» Хаби Алонсо.
Ранее сообщалось, что Алонсо считается основным кандидатом на пост Клоппа, который покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.
«Алонсо проделывает невероятную работу. Даже если бы вы спросили меня о нем восемь недель назад, я бы ответил: “О боже!” Мы уже видим новое поколение в деле.
И я бы сказал, что Алонсо особенно выделяется. Он просто исключительный тренер», — приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо.