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12:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью: «В “Реале” Роналду стал настоящим бомбардиром»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в интервью экс-капитану «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду поделился мнением о бомбардирских навыках Криштиану Роналду в «Реале».

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Источник: AP 2023

«Ты не тренируешь его, не учишь его. Главное — чтобы он был счастливым. Нужно создавать тактические условия, в которых игрок может проявить себя. “Реал” был переходным периодом для него», — сказал Моуринью.

Тренер добавил, что в «Реале» Роналду стал настоящим бомбардиром, которым остается до конца карьеры.

«Впервые, он сыграл большой матч нападающим против “Барселоны” в финале Кубка (в 2011-м. — Прим. “СЭ”), где забил удивительный гол потрясающим ударом головой в дополнительное время. Вероятно, именно тогда у людей впервые возникло ощущение, что зверь может быть бомбардиром, а не просто чистым вингером», — сказал специалист.

Моуринью отметил, что Роналду не нуждался в дополнительной мотивации, а только в небольших тактических корректировках.

За «Реал» Роналду провел 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.

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