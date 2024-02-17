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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

18-летний талант «Реала» Гюлер может уйти в аренду

18-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер в летнее трансферное окно может на время сменить клубную прописку. Об этом сообщает Relevo.

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Источник: AP 2023

По информации источника, после семи месяцев пребывания в мадридском клубе стало понятно, что молодому хавбеку не хватает физической формы для поддержания темпа матчей. В связи с этим рассматривается вариант, при котором Арда летом уйдёт в другой клуб для получения игровой практики. Отмечается, что если Гюлер останется, то на следующий сезон его игровое время может стать ещё меньше.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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