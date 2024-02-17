18-летний талант «Реала» Гюлер может уйти в аренду

По информации источника, после семи месяцев пребывания в мадридском клубе стало понятно, что молодому хавбеку не хватает физической формы для поддержания темпа матчей. В связи с этим рассматривается вариант, при котором Арда летом уйдёт в другой клуб для получения игровой практики. Отмечается, что если Гюлер останется, то на следующий сезон его игровое время может стать ещё меньше.