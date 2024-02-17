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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» уверенно разгромил «Брентфорд» и упрочил своё лидерство в АПЛ

Сегодня, 17 февраля, проходил матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Брентфорд
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу мерсисайдцев.

На 35-й минуте Вирджил Ван Дейк вынес мяч вперёд, Диогу Жота скинул на ход Дарвину Нуньесу, который выбежал один на один и элегантно перебросил мяч через вышедшего голкипера. На 55-й минуте Райан Гравенберх отыграл на Мохамеда Салаха, который выдал классный проникающий пас в центр на ход Алексису Мак Аллистеру. Аргентинец ворвался в штрафную, здорово убрал защитника и протолкнул мяч мимо вратаря. На 68-й минуте Кивин Келлехер вынес мяч от своих ворот, Коди Гакпо сбросил его на Салаха, который ворвался в штрафную, накрутил защитника и точно пробил мимо голкипера.

На 75-й минуте Серхио Регилон после прострела мощно пробил из центра штрафной площади, однако в прыжке великолепный сейв совершил Келлехер. Но отбил голкипер прямо на Айвана Тони, который добил мяч в ворота. На 86-й минуте Луис Диас после дальнего заброса отыграл на Гакпо, который ворвался в штрафную и уверенно пробил мимо вратаря.

На данный момент после 25 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» является лидером чемпионата с 57 очками. «Брентфорд» находится на 14-й строчке с 25 очками.

Брентфорд
1:4
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
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