«Ливерпуль» уверенно разгромил «Брентфорд» и упрочил своё лидерство в АПЛ

Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу мерсисайдцев.

На 35-й минуте Вирджил Ван Дейк вынес мяч вперёд, Диогу Жота скинул на ход Дарвину Нуньесу, который выбежал один на один и элегантно перебросил мяч через вышедшего голкипера. На 55-й минуте Райан Гравенберх отыграл на Мохамеда Салаха, который выдал классный проникающий пас в центр на ход Алексису Мак Аллистеру. Аргентинец ворвался в штрафную, здорово убрал защитника и протолкнул мяч мимо вратаря. На 68-й минуте Кивин Келлехер вынес мяч от своих ворот, Коди Гакпо сбросил его на Салаха, который ворвался в штрафную, накрутил защитника и точно пробил мимо голкипера.

На 75-й минуте Серхио Регилон после прострела мощно пробил из центра штрафной площади, однако в прыжке великолепный сейв совершил Келлехер. Но отбил голкипер прямо на Айвана Тони, который добил мяч в ворота. На 86-й минуте Луис Диас после дальнего заброса отыграл на Гакпо, который ворвался в штрафную и уверенно пробил мимо вратаря.