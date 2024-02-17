«Наполи» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 1:1. В составе «Дженоа» отличился Мортен Френнруп (47-я минута), хозяев спас от поражения Сириль Нгонж (90).
«Наполи» (36 очков) располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Серии A, «Дженоа» (30) занимает 12-е место.
В следующем матче «Дженоа» 24 февраля примет «Удинезе», а «Наполи» днем позже на выезде сыграет с «Кальяри».