«Наполи» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А

Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 1:1. В составе «Дженоа» отличился Мортен Френнруп (47-я минута), хозяев спас от поражения Сириль Нгонж (90).

«Наполи» (36 очков) располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Серии A, «Дженоа» (30) занимает 12-е место.

В следующем матче «Дженоа» 24 февраля примет «Удинезе», а «Наполи» днем позже на выезде сыграет с «Кальяри».