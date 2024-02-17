«Арсенал» разгромил «Бёрнли» в матче 25-го тура АПЛ, Сака оформил дубль

Игра проходила на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу лондонского клуба.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор. На 41-й минуте вингер Букайо Сака удвоил преимущество «канониров», забив гол с пенальти.

На 47-й минуте Сака оформил дубль. На 66-й минуте крайний нападающий Леандро Троссард забил четвёртый гол лондонского клуба. На 78-й минуте хавбек гостей Кай Хаверц забил пятый гол.