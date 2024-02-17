«Байер» укрепил лидерство в чемпионате Германии
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Байер» победил «Хайденхайм» в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.
Байер
ХайденхаймЧемпионат Германии: таблица и календарь
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Байер» победил «Хайденхайм» в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Хайденхайме завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых забили Жереми Фримпонг (45+2) и Амин Адли (81). В составе хозяев отличился Тим Кляйндинст (87).
«Байер» с 58 очками возглавляет таблицу чемпионата, «Хайденхайм» с 27 очками идет 10-м.
Другие матчи игрового дня: