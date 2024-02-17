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20:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Байер» укрепил лидерство в чемпионате Германии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Байер» победил «Хайденхайм» в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

Байер
ХайденхаймЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Хайденхайме завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых забили Жереми Фримпонг (45+2) и Амин Адли (81). В составе хозяев отличился Тим Кляйндинст (87).

«Байер» с 58 очками возглавляет таблицу чемпионата, «Хайденхайм» с 27 очками идет 10-м.

Другие матчи игрового дня:

  • «Вольфсбург» — «Боруссия» (Дортмунд) — 1:1;
  • «Дармштадт» — «Штутгарт» — 1:2;
  • «Майнц» — «Аугсбург» — 1:0;
  • «Хоффенхайм» — «Унион» — 0:1.

Хайденхайм
1:2
Первый тайм: 0:1
Байер
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