Дубль Левандовского помог «Барселоне» победить «Сельту» в Ла Лиге
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Барселона» победила «Сельту» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Сельта
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Барселона» победила «Сельту» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Яго Аспас (47-я минута). У гостей дублем отметился Роберт Левандовский (45; 90+7 — с пенальти).
«Барселона» (54 очка) поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» (20) располагается на 17-й строчке.
В следующем туре «Барселона» 24 февраля сыграет с «Хетафе», а «Сельта» днем позже на выезде встретится с «Кадисом».
В другом матче вечера «Осасуна» дома переиграла «Кадис» — 2:0.