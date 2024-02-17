Дубль Левандовского помог «Барселоне» победить «Сельту» в Ла Лиге

Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Яго Аспас (47-я минута). У гостей дублем отметился Роберт Левандовский (45; 90+7 — с пенальти).

«Барселона» (54 очка) поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» (20) располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Барселона» 24 февраля сыграет с «Хетафе», а «Сельта» днем позже на выезде встретится с «Кадисом».