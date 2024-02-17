Худший матч Холанда в сезоне. Запорол всё, что имел, и «Ман Сити» чудом отскочил

«Манчестер Сити» потерял очки в АПЛ после шести побед подряд. «Челси» остановил чемпиона, подыграв конкуренту «горожан» «Ливерпулю».

У «Ман Сити» после матча в середине недели с «Копенгагеном» в плей-офф Лиги чемпионов было три изменения в основе, но, очевидно, не все по желанию Хосепа Гвардиолы. Грилиш травмирован, Бернарду Силва тоже оказался не готов и остался на скамейке, кроме того, в запас присел Стоунз. Места в стартовом составе получили Доку, Альварес и Аканджи. Последний действовал как центрхав, когда «Ман Сити» был на мяче.

Игра прогнозируемо шла на половине поля «Челси», команда Гвардиолы имела двукратный перевес по владению. Но лондонцы не разваливались так, как недавно на «Энфилде». Со скоростями, предложенными чемпионом Англии, «синие» справлялись. Более того, команда Маурисио Почеттино опасно контратаковала, поскольку «Ман Сити» далеко не всегда хорошо возвращал себя мяч.

В центре внимания у «Челси» находился, конечно же, Палмер — воспитанник и экс-игрок «Ман Сити». Он располагался справа, не очень часто встречался с мячом, тем не менее создавал остроту. В середине первого тайма суперпас Коула на Гюсто разогнал контрвыпад, который должен был завершать голом Джексон. Но форвард сбился с шага, сделал плохое первое касание, и Эдерсон сотворил сейв. Не позавидуешь Почеттино — он-то привык, что у него впереди играют люди уровня Кейна или даже Мбаппе. У «Ман Сити» такого момента не было, а в эпизоде с единоборством Холанда с Чилуэллом, когда норвежец «нашёл себя» на газоне при подаче углового, судьи в ситуации 50 на 50 не стали назначать пенальти в ворота лондонцев.

Игру «Ман Сити» до перерыва справедливо отразил тот факт, что хозяева уступили гостям по ударам в створ (2:3). У «Челси» же продолжали проходить передачи за спины. Стерлинг имел два выхода один на один. И если в первом случае он запутался в решениях и просто отпустил мяч, то во втором классно разобрался в штрафной с Уолкером и положил мяч в дальний угол. Кстати, в этой атаке тоже поучаствовал Палмер.

Второй тайм начался с серьёзного давления «Ман Сити». Отпускать «Ливерпуль» в «золотой гонке» команде Гвардиолы совсем не хочется. В штрафной «Челси» случился ещё один спорный эпизод, когда Де Брёйне вырезал тончайшую передачу, а Уолкер упал в борьбе со Стерлингом. По повтору показалось, что Рахим ударил оппонента по ноге, но судья решил, что сам Кайл толкал своего опекуна и VAR-ассистенты поддержали главного.

Потом «Челси», ведя в счёте, умудрился прозевать быструю ответную атаку три в три. Как Холанд не забил — невероятно! Это было шестое касание норвежца в штрафной «Челси» и пятый удар, но в этот вечер Эрлингу, как ни странно, не хватало точности.

Только после этого «Челси» вспомнил о контригре и ещё несколько раз показал зубы. На «Этихаде» они были красивыми, а не кривыми. Сумасшедший шанс оформить дубль имел Стерлинг, но Эдерсон продемонстрировал, что значит хорошая игра вратаря ногами — парировал удар низом в упор. Однако в целом после перерыва команде Почеттино было уже намного сложнее, чем в первые 45 минут, так как «Ман Сити» включил максимальную интенсивность.

«Ман Сити» катал мяч по чужой трети и заходил в штрафную «Челси», как к себе домой. Но никак не мог забить! Холанд продолжал мазать из убойных позиций, не попал в створ даже свободно пробивая головой с линии вратарской. И только своим 27-м ударом по воротам Петровича «горожане» поразили цель — Родри от души приложился по мячу с подбора.

У команды Гвардиолы оставалось ещё десять с небольшим минут, чтобы дожать «синих», но «Челси» довольно грамотно отбился. Пусть и не без доли удачи. А невезучий Холанд свою возможность снова не использовал.