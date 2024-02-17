Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Барселона
12
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
20
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Ювентус
22
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Гавр
30
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Кадис
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Арсенал
05
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Вест Хэм
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Штутгарт
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Байер
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Дженоа
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Лас-Пальмас
50
Футбол. Зарубежный
15:30
Брентфорд
Ливерпуль
14
Все события
Фоторепортажи
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
23:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду обогнал Месси по голам без учета пенальти

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обошел форварда «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству голов без учета пенальти.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Забитый мяч 39-летнего португальца помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Гол стал для Роналду 714-м в карьере без учета пенальти. На счету Месси сейчас 713 забитых мячей.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее форвард играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

 Более 400 дел из базы Родченкова закрыли без санкций. Что это значит?
Лучшие фильмы с Дженнифер Энистон: от комедий до мелодрам
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь