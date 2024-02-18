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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты в Германии отправили на поле машинки на радиоуправлении с дымовыми шашками

Болельщики в матче 22-го тура Бундеслиги 2 «Ганза» — «Гамбург» (2:2) отправили на поле машинки на радиоуправлении с дымовыми шашками.

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Источник: Соцсети

На фото видно, как выбежавший на поле стюард бьёт ногами по машинкам, чтобы убрать их с газона.

Фанаты сделали это в знак протеста против прихода частных инвесторов из Саудовской Аравии в Немецкий футбольный союз (DFL). Болельщики требуют прозрачного голосования клубов по сделке инвесторов с DFL. Футбольные чиновники заявили, что готовы к диалогу, но бунты фанатов не прекращаются.

Фанаты «Гамбурга» уже проводили другую акцию против инвесторов. В перерыве игры 21-го тура чемпионата с «Ганновером» (3:4) несколько человек приковали к воротам шесть замков, из-за чего пришлось отложить второй тайм, пока их не сняли болгаркой.

На данный момент после 22 сыгранных матчей «Гамбург» располагается на третьем месте с 38 очками.

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