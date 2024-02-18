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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Миранчука лучший сезон в Италии. Вернулся в основу «Аталанты» и принял участие в двух голевых атаках

Российский легионер сыграл важную роль в победе бергамасков.

Аталанта
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

В прошлом туре Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных, что не помешало ему пополнить свой лицевой счет. Выйдя на замену в игре с «Дженоа», российский полузащитник снова продемонстрировал свою эффективность и отметился голевой передачей. В Генуе Джан Пьеро Гасперини выбрал схему с мощным Скамаккой на острие и располагавшимися чуть глубже Копмайнерсом и Де Кетеларе. Это, кстати, фирменная черта нынешней «Аталанты» — каждый тур менять составляющие и конфигурацию атакующей линии.

Против «Лацио» две недели назад бергамаски и вовсе развернули атакующий треугольник острием вниз. Роль «десятки» тогда отвели Пашаличу, а Миранчук действовал впереди в паре с Де Кетеларе. Против «Сассуоло», которому Алексей забил в первом матче года в Кубке Италии, была выбрана схожая расстановка. Отличие заключалось в том, что под нападающими действовал Копмайнерс, а Пашалич опустился в центр поля.

И в таком сочетании «Аталанта» с первых минут обрушилась на ворота соперника. При активнейшем участии российского полузащитника. После его подачи со штрафного едва не отличился Хольм, а когда Миранчук обыгрался со шведом на входе в штрафную, это завершилось голом. Ветеран Консильи (в субботу он провел 497-й матч и вышел на 17-е место в истории серии А) не смог зафиксировать мяч после атаки российского легионера, и первым на отскоке оказался Пашалич.

Результативных баллов Миранчуку это не принесло, что не отменяет важности момента. В целом же можно в очередной раз констатировать, что так ярко и полезно россиянин в Италии прежде не играл. Если хотите — Алексей был везде. Выполнял большинство стандартов, шел в обводку, работал в прессинге, помогал обороне и начинал атаки перехватами. Все — как любит Гасперини. Забить Миранчук тоже мог, как и в игре с «Удинезе» выскочив под передачу в районе линии площади ворот, однако в этот раз удар не получился.

Что до главного героя первого тайма, то им довольно неожиданно оказался Карнесекки. Короткий отрезок, когда «Аталанта» на насколько минут отдала инициативу сопернику, обернулась ударом в упор. Голкипер сыграл великолепно, а в добавленное к первому тайму время — когда мяч прилетел в руку Скальвини — восхитительно. Карнесекки потащил удар Пинамонти с «точки». А после того как из-за раньше времени вбежавшего в штрафную Колашинаца судья дал исполнителю пенальти вторую попытку, и тот поменял направление удара, снова угадал и перевел мяч в каркас ворот.

Столь невероятная развязка тайма и, естественно, разговор с Гасперини в раздевалке, подействовали на «Аталанту» отрезвляюще, и после перерыва она уже не ослабляла хватку. Второй гол — просто песня, напомнившая времена, когда «Аталанта» наводила ужас на всех соперников в Лиге чемпионов. В атаке приняла участие добрая половина команды, а в завершающей стадии Миранчук классно среагировал на забегание Хольма, который выкатил мяч под дар Копмайнерсу.

Забивать должен был и сам Алексей, но вместо удара в открытый ближний угол решил отдать пас в центр. Возможно, там был офсайд, но все же завершать атаку следовало самостоятельно. Как Баккер, который после выхода на замену скорее на удачу пальнул с дальней дистанции и был вознагражден поставившим Консильи в тупик рикошетом.

Но в любом случае один эпизод не меняет общего впечатления. Миранчук хорош! Как и вся «Аталанта», выигравшая шесть подряд официальных матчей и закрепившаяся в зоне Лиги чемпионов. Впереди — визит на «Сан-Сиро» в гости к находящемуся в не менее крутой форме «Милану». Россонери в этом году уже пострадали от Миранчука и в Кубке Италии, и в чемпионате. Ждем продолжения?

Андрей Кузичев

Аталанта
3:0
Первый тайм: 1:0
Сассуоло
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