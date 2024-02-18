Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Болонья
Футбол. Зарубежный
15:00
Страсбур
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Реал
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Альмерия
Футбол. Зарубежный
19:05
Реймс
Ланс
Футбол. Зарубежный
19:30
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрозиноне
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
Брест
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Алавес
Футбол. Зарубежный
17.02
Валенсия
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
17.02
Нант
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
17.02
Аталанта
Сассуоло
30
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
17.02
РБ Лейпциг
Боруссия М
20
17.02
Дармштадт
Штутгарт
12
17.02
Хайденхайм
Байер
12
17.02
Хоффенхайм
Унион Б
01
17.02
Майнц
Аугсбург
10
17.02
Вольфсбург
Боруссия Д
11
16.02
Кельн
Вердер
01
11.02
Хоффенхайм
Кельн
11
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Жаль, мы редко видим это в официальных матчах». Тухель — об игре Кейна

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об игре нападающего команды Гарри Кейна в нынешнем сезоне.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Кейн прекрасно действует на тренировках, каждый его удар по воротам получается невероятным. Жаль, что мы редко видим это в официальных матчах. Но мы работаем над этим», — приводит слова Томаса Тухеля журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне у форварда «Баварии» 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 28 мячами и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 110 млн.

Напомним, Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь