«Жаль, мы редко видим это в официальных матчах». Тухель — об игре Кейна

«Кейн прекрасно действует на тренировках, каждый его удар по воротам получается невероятным. Жаль, что мы редко видим это в официальных матчах. Но мы работаем над этим», — приводит слова Томаса Тухеля журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне у форварда «Баварии» 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 28 мячами и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 110 млн.