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11:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: мы вернулись в гонку за топ-4 АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о борьбе команды за топ-4 английской Премьер-лиги.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Думаю, было бы чересчур поспешно говорить, что мы переломили ситуацию. Мы пока этого не сделали. Мы вернулись в гонку, но быть в топ-4 — минимум, которого хочет этот клуб. Минимум. Но я чувствую, что теперь мы движемся в правильном направлении. Когда наши игроки были в строю, я был убеждён, что мы обладаем мастерством, чтобы находиться в топ-4. Я убеждён в этом весь сезон, но теперь нам нужно подтвердить это на поле», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, после 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и на текущий момент занимает шестое место, отставая от четвёртой строчки, на которой располагается «Астон Вилла», на восемь очков.

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