Комментатор Елагин: «Захарян из благостного, рафинированного футбола попал в мясорубку!»

— Можно ли уже сейчас сделать определенные выводы по игре Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»? Не слишком ли высокой оказалась для него эта планка?

— Сейчас четкого мнения у меня не сложилось. А из того, что видел… Пока все невразумительно. Слишком короткий срок для глобальных выводов. Вмешивались травмы, еще что-то. Сейчас у молодого парня проходит адаптация в чемпионате Испании.

— Некоторые специалисты считают, что он все-таки поехал не в ту команду.

— Это из серии «давайте о чем-нибудь поговорим». Я в этом особого смысла не вижу. Рано выносить вердикт. Поймите, парень упал с Луны на Землю. Или наоборот — улетел с Земли на Марс. Попал в другое измерение! Зачем сразу ставить на нем крест?

— В чемпионате Испании он уже принял участие в 16 матчах, отметился одной результативной передачей.

— Да, но с первых минут выходил нечасто. Арсену всего 20 лет. И говорить о том, что у него что-то там не получилось, предъявлять претензии… Какие-то спекуляции, по большому счету. Давайте подождем хотя бы до конца этого сезона. И тогда, возможно, поймем, какие у Захаряна перспективы.

— Но вы согласны, что Миранчук и Головин уезжали в Европу уже более состоявшимися футболистами? Не сильно ли рисковал Захарян?

— У Головина получилось в «Монако». Не спорю. Его можно выделить. А разве у Миранчука такая великолепная карьера в Италии?

— В этом сезоне он выглядит в «Аталанте» весьма неплохо.