В Казахстане объявили о трансфере звездного новичка
Гаитянский вингер Жайро Жан перешел в футбольный клуб «Актобе», передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «красно-белых».
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Гаитянский вингер Жайро Жан перешел в футбольный клуб «Актобе», передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «красно-белых».
При этом детали контракта не уточняются.
Прежде 25-летний игрок выступал за доминиканские команды «Сан-Кристобаль», «Харабакоа», а также за боливийские «Реал Санта-Крус» и «Олвэйс Реди». В составе «Сан-Кристобаля» получил награду «Открытие года» в 2019 году.
С прошлого года начал вызываться в сборную Гаити, за которую был заявлен на Золотой кубок КОНКАКАФ-2023.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 350 тысяч евро.