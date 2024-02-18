В Казахстане объявили о трансфере звездного новичка

При этом детали контракта не уточняются.

Прежде 25-летний игрок выступал за доминиканские команды «Сан-Кристобаль», «Харабакоа», а также за боливийские «Реал Санта-Крус» и «Олвэйс Реди». В составе «Сан-Кристобаля» получил награду «Открытие года» в 2019 году.

С прошлого года начал вызываться в сборную Гаити, за которую был заявлен на Золотой кубок КОНКАКАФ-2023.