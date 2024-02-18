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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
12:19 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане объявили о трансфере звездного новичка

Гаитянский вингер Жайро Жан перешел в футбольный клуб «Актобе», передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «красно-белых».

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

При этом детали контракта не уточняются.

Прежде 25-летний игрок выступал за доминиканские команды «Сан-Кристобаль», «Харабакоа», а также за боливийские «Реал Санта-Крус» и «Олвэйс Реди». В составе «Сан-Кристобаля» получил награду «Открытие года» в 2019 году.

С прошлого года начал вызываться в сборную Гаити, за которую был заявлен на Золотой кубок КОНКАКАФ-2023.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 350 тысяч евро.

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