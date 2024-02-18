Камоцци: Гасперини наконец-то начал верить в Миранчука

«Могу сказать, что Гасперини наконец-то начал доверять Миранчуку и верить в него. Алексей поступил правильно, что терпел и не ушёл из “Аталанты”», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.