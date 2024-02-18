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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:58 (мск), источник: Sports.Ru

Холанд установил антирекорд сезона АПЛ, не забив в матче с «Челси» при 1,71 xG

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 25-го тура АПЛ.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Форвард «горожан» нанес 9 ударов в матче с «синими», но не смог забить. У норвежца было три явных голевых момента, а суммарный показатель xG (ожидаемых голов) его ударов составил 1,71.

Холанд стал первым игроком сезона АПЛ, который достиг такого показателя xG за матч, но не смог забить.

Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 0:1
Челси
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