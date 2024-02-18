Холанд установил антирекорд сезона АПЛ, не забив в матче с «Челси» при 1,71 xG
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 25-го тура АПЛ.
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в матче 25-го тура АПЛ.
Форвард «горожан» нанес 9 ударов в матче с «синими», но не смог забить. У норвежца было три явных голевых момента, а суммарный показатель xG (ожидаемых голов) его ударов составил 1,71.
Холанд стал первым игроком сезона АПЛ, который достиг такого показателя xG за матч, но не смог забить.