«Болонья» впервые с 2012 года обыграла на выезде «Лацио»
«Болонья» впервые с 2012 года обыграла на выезде «Лацио» в Серии А.
Лацио
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«Болонья» впервые с 2012 года обыграла на выезде «Лацио» в Серии А.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Болонья» обыграла «Лацио» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Уссама Эль-Аззузи (39-я минута) и Джошуа Зиркзе (78). В составе столичной команды отличился Густав Исаксен (18).
«Болонья» не могла обыграть «Лацио» на выезде на протяжении 10 матчей чемпионата Италии. Последний раз клуб добивался успеха в Риме 11 марта 2012 года, одержав победу со счетом 3:1.
Команда Тьяго Мотты выиграла четвертый матч подряд в Серии А и с 45 очками занимает пятое место в таблице. Имеющий матч в запасе «Лацио» с 37 очками располагается на восьмой строчке.