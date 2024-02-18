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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Болонья» впервые с 2012 года обыграла на выезде «Лацио»

«Болонья» впервые с 2012 года обыграла на выезде «Лацио» в Серии А.

Лацио
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Болонья» обыграла «Лацио» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Уссама Эль-Аззузи (39-я минута) и Джошуа Зиркзе (78). В составе столичной команды отличился Густав Исаксен (18).

«Болонья» не могла обыграть «Лацио» на выезде на протяжении 10 матчей чемпионата Италии. Последний раз клуб добивался успеха в Риме 11 марта 2012 года, одержав победу со счетом 3:1.

Команда Тьяго Мотты выиграла четвертый матч подряд в Серии А и с 45 очками занимает пятое место в таблице. Имеющий матч в запасе «Лацио» с 37 очками располагается на восьмой строчке.

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