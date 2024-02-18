«Болонья» впервые с 2012 года обыграла на выезде «Лацио»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Болонья» обыграла «Лацио» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Уссама Эль-Аззузи (39-я минута) и Джошуа Зиркзе (78). В составе столичной команды отличился Густав Исаксен (18).

«Болонья» не могла обыграть «Лацио» на выезде на протяжении 10 матчей чемпионата Италии. Последний раз клуб добивался успеха в Риме 11 марта 2012 года, одержав победу со счетом 3:1.