«Реал» Мадрид сенсационно сыграл вничью с «Райо Вальекано»

Игра проходила на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Алехандро Муньис Руис. Матч закончился со счётом 1:1.

Уже на третьей минуте Браим Диас сделал длинный пас по правому флангу, Федерико Вальверде продвинулся вперёд и прострелил в штрафную — Хоселу набежал и переправил мяч мимо вратаря. На 27-й минуте нападающий «Райо Вальекано» Рауль де Томас сравнял счёт, реализовав пенальти. На 90+3-й и 90+5-й минутах Даниэль Карвахаль получил по жёлтой карточке и покинул поле до финального свистка.