Александр Кокорин забил самый быстрый мяч в истории чемпионата Кипра

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Игра идёт на стадионе «Альфамега» в Лимасоле, Кипр. Матч начался в 20:00 мск.

Уже на 12-й секунде матча Кокорин после входа в штрафную отметился забитым мячом, который стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра. А через пять минут россиянин оформил дубль ударом из-за пределов штрафной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240529&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский форвард Александр Кокорин сыграл в нынешнем сезоне 17 матчей в рамках чемпионата Кипра, где отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.