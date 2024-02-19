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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
01:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Это моя родина, но …». Игрок белорусского клуба рассказал, как отказался от гражданства Казахстана

Полузащитник брестского «Динамо» Михаил Гордейчук рассказал, как сменил гражданство и приглашали ли его в сборную Казахстана, передают Vesti.kz.

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Источник: ФК "Динамо Брест"

Гордейчук является уроженцем города Сарань, карагандинской области, он воспитанник «Шахтера».

«Родина моя Казахстан — я там родился. Но Беларусь мне больше нравится. Паспорт Казахстана? Нет. Мне белорусский дали. Я отдал казахстанский взамен на белорусский. Звали ли в сборную Казахстана? Разговоры ходили», — сказал Гордейчук в интервью каналу «На Банке».

В 2008 году Гордейчук перебрался в Беларусь. В 2013 году он был заигран за сборную Беларуси. Михаил является семикратным чемпионом Беларуси, в 2017 году его признавали лучшим игроком чемпионата. В 2019 году он выступал за костанайский «Тобол», но уже в 2020 году он вернулся в Беларусь.

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