«Это моя родина, но …». Игрок белорусского клуба рассказал, как отказался от гражданства Казахстана

«Родина моя Казахстан — я там родился. Но Беларусь мне больше нравится. Паспорт Казахстана? Нет. Мне белорусский дали. Я отдал казахстанский взамен на белорусский. Звали ли в сборную Казахстана? Разговоры ходили», — сказал Гордейчук в интервью каналу «На Банке».

В 2008 году Гордейчук перебрался в Беларусь. В 2013 году он был заигран за сборную Беларуси. Михаил является семикратным чемпионом Беларуси, в 2017 году его признавали лучшим игроком чемпионата. В 2019 году он выступал за костанайский «Тобол», но уже в 2020 году он вернулся в Беларусь.