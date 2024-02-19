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01:31 (мск), источник: Sport24

«Бавария» потерпела третье поражение подряд, уступив «Бохуму»

Футболисты «Бохума» одержали волевую победу над «Баварией» в 22-м туре чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в воскресенье в Бохуме, завершилась со счетом 3:2.

Бавария
БохумЧемпионат Германии: таблица и календарь
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На гол мюнхенцев в исполнении Джамала Мусиалы хозяева ответили точными ударами Такумы Асано, Кевена Шлоттербека и Кевина Штегера, реализовавшего пенальти. «Бавария» с 77-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления вышедшего на замену защитника Дайо Упамекано. За три минуты до конца основного времени гостям удалось отквитать один мяч усилиями Гарри Кейна.

Игра дважды останавливалась из-за протестов болельщиков, которые забрасывали поле теннисными мячиками из-за несогласия с планами Немецкой футбольной лигой (DFL) привлечь внешних инвесторов.

«Бавария» потерпела третье поражения подряд во всех турнирах. Ранее команда Томаса Тухеля уступила «Байеру» (0:3) в Бундеслиге и «Лацио» (0:1) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

В чемпионате Германии «Бавария» с 50 очками осталась на 2-м месте. Теперь отставание от лидирующего «Байера» составляет 8 баллов. «Бохум» набрал 25 очков и поднялся на 11-ю позицию.

24 февраля «Бавария» на своем поле сыграет с «РБ Лейпциг».

Бохум
3:2
Первый тайм: 2:1
Бавария
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