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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
01:45 (мск), источник: Чемпионат.com

В каком же порядке Хойлунд! Форвард «МЮ» эффектно и быстро оформил дубль

И заткнул критиков. А «МЮ» всё ближе к зоне ЛЧ.

Манчестер Юнайтед
Лутон ТаунЧемпионат Англии: таблица и календарь
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«МЮ» удачно съездил в гости к «Лутону», показал неплохой футбол и увёз три очка.

Если кто-то из зрителей чуть-чуть задержался перед просмотром матча, он упустил слишком многое. Уже к седьмой минуте счёт был 0:2. А к 14-й — 1:2. Что за безумие!

  • Первая минута. Хозяева пошли вперёд большими силами и потеряли мяч на чужой половине поля. Вынос Каземиро не должен был стать голевым, но Менжи ошибся и подарил Хойлунду выход один на один с Каминским. Датчанин такое не прощает.
  • Седьмая минута. Бруну подал угловой. Ошо сыграл на вынос, а затем мяч достался Гарначо. Алехандро пальнул из-за пределов штрафной, и Хойлунд подставил грудь. Кто там критиковал Расмуса в начале сезона? Это уже седьмой его гол за шесть последних матчей!
  • 14-я минута. Даути прострелил на Чонга. Голландец пальнул с разворота, и мяч рикошетом от Магуайра отлетел к Моррису, который точно кивнул головой. Эталонное начало игры!

Затем «Лутон» завладел инициативой и конкретно придавил соперника к воротам. 59% владения и 11 ударов по итогам первого тайма — вполне солидная статистика. Причём восемь из них — из штрафной площади. Не повезло: Моррисон точно наиграл на дубль, но не был столь же удачлив, как Хойлунд. Да и Даути забить заслужил, а Баркли явно наработал на ассист. Ещё у хозяев появились вполне справедливые претензии к арбитру Дэвиду Куту, который почему-то в конце тайма не показал Каземиро вторую жёлтую за жёсткий таран Баркли. Соперники были от этого в бешенстве, и понятно почему.

В перерыве тен Хаг от греха подальше заменил и Каземиро, и другого нарушителя с предупреждением — Магуайра. И команда едва снова не забила «из раздевалки». Причём потенциальную голевую отдал Онана! Камерунец выбил мяч, и Дало надо было только обвести Каминского. Будь на его месте Хойлунд, «Лутон» снова начал бы с центра. А португальский защитник просто подарил мяч поляку.

Подобные моменты позже были и у Бруну с Гарначо. Фернандеш уже обыграл Каминского, но там в подкате бросился Локонга. Алехандро также прошёл вратаря и не забил из-за вмешательства Белла. Во второй половине встречи правил «Манчестер»: «Лутон» практически ничего не создал, а «Юнайтед» дико подвела реализация. Там ещё и Камински испортил хет-трик Хойлунду, отразив удар в упор. Плюс из удобной позиции промазал Бруну. Баркли на 90+3-й минуте высоко выпрыгнул во время подачи углового и почти наказал соперника за расточительность — гостей выручила перекладина.

«МЮ» победил в четвёртом матче АПЛ подряд и вплотную приблизился к «Тоттенхэму»: шпоры впереди всего на три балла. Рядом и «Астон Вилла» — в пяти очках. Четвёртое место и Лига чемпионов, с учётом осечек конкурентов, маячат всё сильнее и сильнее. А у Хойлунда тем временем уже семь голов в Премьер-лиге, и шесть из них забиты в 2024 году. Сегодня датчанин вообще вошёл в историю — стал самым молодым игроком лиги, который отличился в шести турах подряд (ему 21 год и 14 дней). Расмуса справедливо критиковали после переезда, тем не менее теперь машина завелась.

Георгий Илющенко

Лутон Таун
1:2
Первый тайм: 1:2
Манчестер Юнайтед
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