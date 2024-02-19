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01:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Захарян на Мальорке: час без ударов и без лоска. Зато «Сосьедад» прервал серию без побед

Баски выгрызли три очка на Балеарских островах.

Реал Сосьедад
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Захарян на Мальорке: час без ударов и без лоска. Зато «Сосьедад» прервал серию без побед | Источник: Без источника

«Реал Сосьедад» продолжает страдать от переизбытка травм и матчей в календаре. Испанцы даже не успевают порадоваться победам или погрустить после поражений. Матч против «Мальорки» стал для басков уже 12-м в году — в 2024-м пока было лишь две недели, когда команда Иманола Альгуасиля проводила по одной игре. Конечно, в таком графике можно устать не столько физически, сколько психологически.

Неудивительно, что в последнее время баски окунулись в кризис. Команда разучилась забивать: в пяти предыдущих встречах она ни разу не смогла отличиться, а по ходу игры с «Мальоркой» сухая серия «Сосьедада» во всех турнирах перевалила за 500 минут. Правда, гол Кубо ее оборвал. Но обо всем по порядку.

Альгуасиль, к удивлению, не стал сильно перетряхивать основной состав, сделав лишь две перестановки после матча с «ПСЖ»: место центрального нападающего занял Садик, а на левом крыле атаки появился Захарян. Для Арсена эту позицию уже можно назвать привычной: пока Кубо находился на Кубке Азии, тренерский штаб давал россиянину поиграть и справа, но с левого фланга ему сподручнее смещаться под удар.

Впрочем, на первых минутах у «Сосьедада» в атаке мало что получалось — и Захарян, и его партнеры находились в тени. А вот «Мальорка» забила быстрый мяч, причем в результате розыгрыша аута.

Несмотря на пропущенный гол, баски оставались фаворитами встречи с аутсайдером и больше контролировали мяч. Альгуасиль по традиции делал особый акцент на фланговую игру, но Захарян из нее выпадал. Наш хавбек мало получал передач и постоянно вынужден был уходить вглубь поля, потому что подолгу находился на сухом пайке. Из полевых футболистов «Сосьедада» в первом тайме только центрфорвард Садик реже касался мяча, чем Захарян. А в тех случаях, когда россиянин все-таки оказывался в центре внимания, ничего опасного не происходило. Пару раз он неплохо навешивал с фланга, но в других обстоятельствах мы бы об этом даже не упомянули.

А вот Кубо на противоположной бровке был заметен, часто находился с мячом и развлекал публику своим неординарным дриблингом. Японец и сравнял счет на 38-й минуте после фирменного прохода.

Надо отдать должное «Мальорке»: она оборонялась так же дисциплинированно, как и в первом матче полуфинала Кубка Испании, где эти же соперники недавно пересеклись. Но прямо перед перерывом сдали нервы у капитана хозяев Антонио Раильо, который получил две желтые карточки подряд и оставил «Мальорку» в меньшинстве на целый тайм.

Однако «Сосьедад» численным преимуществом долго не мог воспользоваться. Более того, вплоть до финальных 15 минут вообще не ощущалось, что команды играют в неравных составах. Зато Захарян после перерыва выглядел чуть ярче и больше был вовлечен в атакующие действия «Сосьедада». На 56-й минуте он даже подошел к мячу во время исполнения штрафного, но Мендес и Траоре решили разыграть его без россиянина.

Последним заметным действием Арсена на газоне в этот вечер был пас под удар Мендесу, который отправил мяч в защитника. Сам же Арсен по воротам так и не пробил, а на 64-й минуте уступил место на поле Барренечеа.

Гости только в эндшпиле начали создавать что-то опасное на фоне усталости защитников «Мальорки». Но все это выглядело как один продолжительный навал, а не что-то вразумительное и наигранное на тренировках. Впрочем, и подобная бесхитростная тактика, как выясняется, может приносить успех — отчаянный навес Пачеко в добавленное время нашел голову Мерино, и Микель принес «Сосьедаду» первую победу почти за месяц.

Гоша Чернов

Мальорка
1:2
Первый тайм: 1:1
Реал Сосьедад
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