Хейлунн тащит «МЮ» в Лигу чемпионов, Кокорин вошел в историю кипрского футбола, «Бавария» отстала от «Байера» на 8 очков

Англия: забить за 37 секунд

Футбол Англия 2023/2024 Тур 25, 18.02.2024, 19:30 Лутон Таун 1 Манчестер Юнайтед 2

Вернулось в строй большинство травмированных, чуть успокоилась обстановка — и «МЮ» постепенно набрал отличный ход. До гарантирующего еврокубки пятого места, которое занимает «Тоттенхэм», всего три очка. До замыкающей топ-4 «Астон Виллы», которую «красные дьяволы» обыграли в прошлом туре — пять. В общем, новый год для команды Эрика тен Хага — словно жизнь с чистого листа. Семь матчей без поражений с учетом всех турниров при шести победах.

Успех в Лутоне — пятый подряд, а поймавший кураж Хейлунн неудержим. Гол на 37-й секунде, когда датчанин подкараулил ошибку защитника «шляпников», — самый быстрый гостевой за всю историю «МЮ». А эпизод, в котором форвард после атаки Гарначо подкорректировал полет мяча грудью, — демонстрация пойманного куража. «Дьяволы» готовы спасти сезон, который многие давно назвали провальным. Правда, после ряда упущенных во втором тайме моментов манкунианцам пришлось поволноваться в компенсированное время, но мяч после удара Баркли головой покинул поле, задев перекладину.

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Испания: «пчелы» стали проблемой «Реала»

Футбол Испания 2023/2024 Тур 25, 18.02.2024, 16:00 Райо Вальекано 1 Реал 1

Продолжающий мчаться к титулу «Реал» сразу взял инициативу в свои руки и быстро повел в счете после того, как Хоселу в падении замкнул передачу Вальверде. У форварда, чей приход после расставания с Бензема оценивали скептически, уже 8 мячей в ла лиге. Вроде бы не так много, но после 25 туров испанцы таких показателей в составе сливочных не добивались со времен Мораты в сезоне-2016/17. Хоселу покончил с одной проблемой своей команды, которая за последнее время не забил только в первой игре с «Райо» (0:0), но довольствоваться «Реалу» пришлось лишь рекордной под началом Карло Анчелотти серией из 19 матчей без поражений.

Все оказалось не так просто, как могло показаться. Второй гол гостей отменили, после чего ВАР увидел, как удар Трехо из центра штрафной завершился попаданием в руку Камавинга. Так «Райо» получил право на пенальти, а проводящий не лучший сезон Рауль де Томас открыл счет своим голам в игре против воспитавшего его клуба. В начале же второго тайма Тшуамени с огромным трудом спас команду, исправив собственную грубую ошибку. При большой ротации такое случается, тогда как замены в этот раз «Реалу» не помогли.

Со штрафным Крооса справился голкипер, а Карвахаль и вовсе успел наиграть на две желтые карточки. Теперь в непростом матче с «Севильей» не сыграет не только он, но и схвативший лишнее предупреждение Камавинга. «Жирона» должна поблагодарить «Райо» за то, что «пчелы» отняли очки у титулованных земляков в обоих матчах сезона впервые за 21 год. Остальное зависит от команды-сенсации, которую в понедельник ждет непростое испытание в Бильбао. Впрочем, не паникующий Анчелотти заметил, что воскресная ничья, возможно, станет важным шагом на пути к титулу.

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Италия: триллер в Монце

Футбол Италия 2023/2024 Тур 25, 18.02.2024, 14:30 Лацио 1 Болонья 2

«Лацио» на волне победы над «Баварией» образцово начал, возможно, ключевую для себя игру чемпионата Италии. Отобравший мяч Исаксен обыгрался с Иммобиле на входе в штрафную и пробил в угол. А если бы не впечатляющий сейв Скорупски, датчанин оформил дубль. Однако «орлам» все испортил Проведель, в элементарной ситуации в штрафной отдавший пас на ногу сопернику. И как же это контрастировало с еще одним спасением «Болоньи», когда Лукуми на линии остановил удар Гендузи!

Последствия для хозяев оказались печальными, а замененного еще в первом тайме из-за травмы Патрика не хватило в центре обороны в тот момент, когда ворота расстрелял Зиркзее, ворвавшийся в центр штрафной под передачу Кристенсена. Такими темпами команда Маурицио Сарри рискует на следующий сезон остаться без еврокубков, тогда как «Болонья» по набранным очкам сравнялась с «Аталантой». У сохраняющих четвертое место бергамасков, правда, есть игра в запасе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7Mldd4MYdAk" title="LAZIO-BOLOGNA 1-2 | HIGHLIGHTS | Zirkzee Secures Comeback Win For Visitors | Serie A 2023/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 25, 18.02.2024, 20:00 Фрозиноне 0 Рома 3

Если смотреть исключительно на счет, можно подумать, что «Рома» смяла соперника. На самом деле римлянам пришлось непросто, и в нескольких эпизодах им чудом удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности при счете 0:0. В атаке же инициативу на себя неожиданно взял центральный защитник Хейсен. 18-летний датчанин подхватил мяч в центре поля, протащил его до радиуса штрафной и блестящим ударом пробил впритирку со штангой.

Вот после этого действительно стало чуть проще. Вздохнуть же с облегчением удалось после того, как Азмун первым успел к отраженному вратарем мячу. Попадание в руку игрока «Фрозиноне» и пенальти в исполнении Паредеса выглядели как контрольный выстрел. Выиграв четыре из пяти матчей серии А под началом Даниэле Де Росси, «волки» сели на колесо «Болонье». До зоны ЛЧ — четыре очка, но, опять же, у «Аталанты» есть игра в запасе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_ruhmRb5jLg" title="FROSINONE-ROMA 0-3 | HIGHLIGHTS | Azmun and Paredes Score in Roma Win | Serie A 2023/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 25, 18.02.2024, 22:45 Монца 4 Милан 2

Пауза, пока оказывали помощь, а потом меняли голкипера «Монцы» Ди Грегорио, словно сбила «Милан» с ритма. А еще — персонально помогла латералю «Монцы» Дани Моте. В оставшееся до перерыва время португалец успел заработать пенальти и потом лично удвоить счет. Проблемы же россонери усугубились в начале второго тайма из-за того, что не сдержавший эмоций и рук Йович увидел перед собой красную карточку.

При таком раскладе решение Стефано Пиоли одновременно бросить в бой отдыхавших после Лиги Европы Рафаэла Леау, Рейндерса, Пулишича и Жиру казалось бесполезным. Однако в меньшинстве гости показали свой фирменный характер, отыгравшись усилиями двух джокеров. Только насладиться блестящим ударом Пулишича в дальнюю «девятку» не получилось. Спустя две минуты «Монца» вернула себе лидерство, и потом добила упустившего шанс выйти на второе место соперника.

Ирония судьбы заключается в том, что автором решающего голевого паса стал Даниэле Мальдини, а точку в игре поставил Коломбо. Оба игрока — арендованные «Монцей» воспитанники «Милана». В какой-то степени это символично, ведь у двух клубах особые отношения благодаря покойному ныне Сильвио Берлускони и уроженцу Монцы Адриано Галлиани. Эта победа — в память об одной и в подарок другой легендарной для итальянского футбола личности.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TQ6CzquPCog" title="MONZA-MILAN 4-2 | HIGHLIGHTS | Monza Victorious In Six goal Thriller | Serie A 2023/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия: неделя кошмаров «Баварии»

Футбол Германия 2023/2024 Тур 22, 18.02.2024, 19:30 Бохум 3 Бавария 2

Слова Томаса Тухеля о солнце, которое обязательно восходит после поражений, по итогам этой недели воспринимаются с горькой иронией. Если использовать язык тренера, которого пока не собираются отправлять в отставку, небо над Мюнхеном затянуто свинцовыми тучами. Вслед за 0:3 в Леверкузене и сенсационного проигрыша «Лацио» в Лиге чемпионов немецкий гегемон сел в лужу в противостоянии с «Бохумом».

В такой ситуации даже как-то неудобно говорить о том, что Кейн быстрее всех в истории бундеслиги — всего за 22 матча — забил 25 мячей. Тем более, данной отметки он достиг в концовке, когда изменить что-то было проблематично. Точнее, сам Харри мог это сделать, да неудачно пробил головой. Забивать же было нужно при счете 1:0, но тогда англичанин запустил мяч в небеса при чистом выходе один на один. По сути, после этого баварцы дали сопернику прийти в себя.

Настоящим кошмаром для гостей стал старший брат дортмундца Нико Шлоттербека — Кевен. После одного углового он вывел «Бохум» вперед. После второго — пострадав от локтя Упамекано — заработал для своей команды не только пенальти, но и численное преимущество. Оно и великолепный голкипер Риманн помогли справиться с финальным штурмом гостей. По итогам кошмарной недели у «Баварии» теперь восьмиочковое отставание от «Байера».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oQRJOugBG9o" title="SHOCKING! Bochum Beat Bayern! | Bochum - FC Bayern 3-2 | Highlights | Matchday 22 – Bundesliga 23/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Франция: «Монако» упал на пятое место

Футбол Франция 2023/2024 Тур 22, 18.02.2024, 17:00 Монако 1 Тулуза 2

«Монако» без дисквалифицированных Головина, Бен Йеддера и Магасса, а также пополнившего переполненный на протяжении сезона лазарет Вандерсона придумал себе проблемы на ровном месте. Точнее, это сделал голкипер Кен, ожидавший подачу со штрафного и оказавшийся не готовый к тому, что Сьерро с тридцати с лишним метров отправит мяч в ближний угол. Правда, сразу после перерыва удача улыбнулась монегаскам, когда после серии рикошетов, которая навеяла сравнения с пинболом, мяч отскочил на ногу сравнявшему счет Аклиушу.

Да только глобально игру красно-белых это не изменило. Порой им везло, как при попадании Мависса в штангу, но безобразные действия сразу нескольких игроков при не самой опасной подаче углового вернули «Тулузе» лидерство в счете. Предложить же что-то в ответ «Монако» не удалось. Соответственно, место в тройке лидеров снова потеряно. Сначала туда поднялся имеющий лучшие дополнительные показатели «Лилль», а потом вернулся «Брест», сумевший додавить «Марсель» на 88-й минуте. Монегаски теперь пятые.

Кипр: крутая зима Кокорина

Арис Л — АЕЛ — 4:0

Александру Кокорину не впервой попадать в историю. В случае с его кипрской карьерой в этой фразе не нужно искать даже намека на иронию, потому что это — только про футбол. В прошлом сезоне российский форвард помог основанному в 1930-м «Арису» выиграть первый чемпионский титул и был признан лучшим игроком по итогам 2023 года. Теперь Кокорин вписал свое имя в книгу рекордов кипрского чемпионата, положив начало разгрому АЕЛ уже на 12-й секунде! Самый быстрый гол в истории лиги.

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На шестой минуте российский форвард оформил дубль, а на девятой Кажу отправил соперника в глубокий нокаут и превратил оставшуюся часть матча в формальность.

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Даже странно, что в такой игре команды доигрались до двух удалений в концовке. Это, впрочем, частности. Главное, что «Арис» сражается за титул. До лидирующего АПОЭЛ, которому «Арис» проиграл в прошлом туре, всего два балла. Что до Кокорина, то он в новом году забил четыре мяча — вдвое больше, чем в осенней части сезона.

Статистика дня

7 выездных побед одержал в текущем чемпионате Англии «МЮ». На одну больше только у «Манчестер Сити» и «Арсенала».

9 голевых передач полузащитника «Брайтона» Гросса — новый сезонный рекорд «чаек».

12 пенальти подряд реализовал в лиге 1 полузащитник «Монпелье» Саванье. Из действующих участников турнира более длинная серия только у его одноклубника Хазри (14).

28 матчей не может выиграть в испанском чемпионате «Альмерия» (=10−18), установив антирекорд турнира.

36 мячей в тринадцати домашних матчах пропустил «Шеффилд Юнайтед». В истории АПЛ подобного не случалось, а до ее создание хуже аналогичные отрезки были у «Дарвена» в сезоне-1891/92 (43) и у «Астон Виллы» в чемпионате-1935/36 (41).

62 матча потребовалось главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку, чтобы быстрее всех одержать 50 побед в турецком чемпионате.

434 матча провел в голландском чемпионате полузащитник НЕК Шене. Датчанин установил рекорд турнира для иностранных футболистов.