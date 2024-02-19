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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:37 (мск), источник: Vesti.kz

Двойной финал. Что нужно знать о матчах между «Ордабасы» и «Тоболом» за два титула

Уже на этой неделе официально начинается новый сезон в казахстанском футболе. Старт кампании-2024 будет украшен противостоянием между шымкентским «Ордабасы» и костанайским «Тоболом». Причем не обычным, а двойным, за два титула. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Ордабасы
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Источник: ФК «Ордабасы»

В среду, 21 февраля, действующие чемпионы страны и обладатели кубка сыграют друг с другом в финале первого в истории предсезонного товарищеского турнира Winter Cup в Белеке (Турция). А уже в воскресенье, 25 февраля, они разыграют первый официальный трофей нового сезона — Суперкубок Казахстана. Который пройдет в Анталье (Турция).

Встречи в рамках Winter Cup между ними могло и не быть. Но оба коллектива уверенно шагнули в финал: «Ордабасы» разгромил «Елимай» (4:0), а «Тобол» нанес поражение «Актобе» (4:2). Теперь мы станем свидетелями уникальной ситуации, когда участники Суперкубка Казахстана за четыре дня до финала встретятся друг с другом в другом решающем матче.

Для шымкентцев зимние учебно-тренировочные сборы (УТС) складывались не лучшим образом, если отталкиваться от результатов спаррингов. До матча с «Елимаем» действующие чемпионы страны не одержали ни одной победы в пяти встречах, проиграв «Приштине» (0:1), «Легии» (0:1), «Пюнику» (2:4) и «Факелу» (1:2), а также сыграв вничью с «Ягеллонией» (2:2).

Но именно к старту Winter Cup, где будет разыграно 100 миллионов тенге призовых (60 из них — победителям, 40 — финалистам), команда Александра Седнева напомнила о себе в лучшем свете. У «Елимая», который громко ворвался в КПЛ с высокими задачами и оформил ряд привлекательных трансферов, практически не было шансов, о чем свидетельствуют четыре безответных мяча.

У «Тобола» же на УТС дела шли лучше, пусть и не идеально. Команда Милича Чурчича минимально проиграла «Челябинску» (1:2) и «Самгурали» (0:1), сыграла вничью с «Чахлэулом» (1:1), а также обыграла «Аланию» (1:0) и «Арду» (3:0). Тут стоит обратить внимание, что уровень оппозиции у «Ордабасы» в обычных товарищеских матчах был выше, но зато «Тобол» преуспел в результатах.

В полуфинале Winter Cup здорово себя проявил новичок из Марокко — 28-летний Ахмед Эль-Мессауди. Он оформил дубль, чем помог команде обыграть «Актобе» (4:2). В рамках текущего межсезонья Эль-Мессауди и Игор Иванович из «Тобола» являются одними из самых результативных игроков казахстанских команд. Больше забивал лишь форвард «Кызыл-Жара» Алексей Щебетун (4).

Понятно, что обе команды захотят выиграть обе встречи. Но тут трудно поспорить с тем, что ценность Суперкубка Казахстана выше. Все-таки это статус и официальный трофей. Что касается предсезонного кубка, то там обе команды уже обеспечили себе неплохие призовые. Осталось лишь разделить сумму в соотношении 60 на 40.

Эти две команды встречались друг с другом три с половиной месяца назад в другом финальном матче — решающей встрече Кубка Казахстана-2023. Тогда на «Астана Арене» футболисты «Тобола» одержали минимальную победу благодаря голу Ислама Чеснокова — 1:0.

Что касается КПЛ-2023, то там в очных встречах успешнее были футболисты «Ордабасы». В Шымкенте они обыграли соперников в апреле прошлого года со счетом 4:1. Причем забивавшие в той игре Асхат Тагыберген, Сергей Малый и Всеволод Садовский не просто все еще выступают за южан, но и синхронно оформили по голу в полуфинале Winter Cup против «Елимая». Вот такое совпадение. А августовский матч второго круга КПЛ в Костанае завершился с нулями на табло (0:0).

Будут ли команды в финале Winter Cup в большей степени присматриваться друг к другу, осторожничать и прятать основные козыри в рукаве для их использования в Суперкубке? Или же, наоборот, команды будут играть в открытый футбол на протяжении 180 минут, разделенных на все встречи? Ответ на это мы узнаем уже скоро.

Оба финала в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Решающая игра Winter Cup пройдет в среду, 21 февраля, в 20:30 по времени Астаны, а встреча за Суперкубок состоится в воскресенье, 25 февраля, в 18:00 по столице.

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