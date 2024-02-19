Семин: Кварацхелия соответствует принципам «Барселоны», там он повысит свой уровень

«“Барселона” приобретает игроков, потому что сегодня они нестабильны. Хвича соответствует принципам “Барселоны”. На мой взгляд, для него это хороший вариант, если он состоится. В этой команде Хвича может значительно повысить свой уровень», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.