Булыкин: «Челси» надо вернуть Абрамовича, тогда выиграют трофей

«Какого российского игрока отправил бы в “Челси” исправлять ситуацию? А я бы владельца выбрал. Надо вернуть Абрамовича, тогда “Челси” выиграет один из трофеев. Но возвращение в нынешних реалиях невозможно, к сожалению», — сказал Булыкин ODDS.ru.