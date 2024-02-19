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12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Булыкин: «Челси» надо вернуть Абрамовича, тогда выиграют трофей

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что только возвращение Романа Абрамовича в «Челси» позволит команде выиграть трофей.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Какого российского игрока отправил бы в “Челси” исправлять ситуацию? А я бы владельца выбрал. Надо вернуть Абрамовича, тогда “Челси” выиграет один из трофеев. Но возвращение в нынешних реалиях невозможно, к сожалению», — сказал Булыкин ODDS.ru.

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год. Весной 2022-го российский бизнесмен продал клуб консорциуму во главе с Тоддом Боули.

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