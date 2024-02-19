15-летний талант «Кайрата» заинтересовал клубы РПЛ после матча со сборной России

На данный момент 15-летний Сатпаев выступает на Кубке Развития в Беларуси в составе сборной Казахстана (U-17). В первом туре наша команда уступила сверстникам из России со счетом 1:3, однако оставила приятное впечатление с точки зрения качества игры, а Сатпаев, в частности, забил гол и выглядел одним из самых активных и ярких футболистов на поле. Полузащитник «Кайрата» записал на свой счет гол, а также выделялся дриблингом и технической оснащенностью.

Игра 15-летнего вундеркинда впечатлила сразу нескольких скаутов из клубов российской премьер-лиги. Сатпаев попал в селекционные шорт-листы и за ним продолжат наблюдение как в рамках турнира, так и на клубном уровне.

Отметим, что Сатпаев занимается в академии «Кайрата». В прошлом году полузащитник являлся самым молодым игроком QJ League, отметившись семью голами и тремя ассистами в 16 матчах. Этой зимой Сатпаева привлекли к тренировкам с командой «Кайрат-Жастар», ныне выступающей в первой лиге.