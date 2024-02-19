The Athletic: Тухелю не удалось найти общий язык с большинством игроков «Баварии»

По информации источника, многие игроки команды потеряли уверенность в своих силах и желание сражаться до самого конца. Связывают это с отношением Тухеля к игрокам. В частности, с его публичной критикой футболистов. Напомним, ранее стало известно, что руководство «Баварии» рассматривало кандидатуру экс-тренера мюнхенцев Флика на смену Томасу.