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12:32 (мск), источник: Чемпионат.com

The Athletic: Тухелю не удалось найти общий язык с большинством игроков «Баварии»

Главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю не удалось найти общий язык с большинством игроков мюнхенского клуба.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Немецкий специалист подорвал доверие к себе постоянной критикой футболистов, сообщает The Athletic.

По информации источника, многие игроки команды потеряли уверенность в своих силах и желание сражаться до самого конца. Связывают это с отношением Тухеля к игрокам. В частности, с его публичной критикой футболистов. Напомним, ранее стало известно, что руководство «Баварии» рассматривало кандидатуру экс-тренера мюнхенцев Флика на смену Томасу.

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.

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