Азар рассказал, почему набирал лишний вес после отпуска

«Это правда. Что касается меня, то каждое лето я набирал четыре или пять килограммов, потому что думал, что выкладываюсь на протяжении 10 месяцев, держу свое тело на самом высоком уровне, а соперники меня бьют, так что мой отпуск — это мой отпуск», — цитирует Азара Daily Mail.