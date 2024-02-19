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12:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азар рассказал, почему набирал лишний вес после отпуска

Бывший футболист «Челси» и «Реала» Эден Азар рассказал, почему возвращался с предсезонки с лишним весом. Он признался, что ему нравится быть с семьей и отдыхать от режима.

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Источник: Reuters

«Это правда. Что касается меня, то каждое лето я набирал четыре или пять килограммов, потому что думал, что выкладываюсь на протяжении 10 месяцев, держу свое тело на самом высоком уровне, а соперники меня бьют, так что мой отпуск — это мой отпуск», — цитирует Азара Daily Mail.

10 октября 32-летний Азар в своих соцсетях объявил о завершении карьеры. Он заявил, что необходимо уметь остановиться в нужный момент.

Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В составе сборной Бельгии он становился бронзовым призером ЧМ-2018. У игрока 33 гола и 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.

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