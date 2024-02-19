Эден Азар: как и все бельгийцы, я люблю пиво. Оно в нашей стране лучшее в мире

По его мнению, в Бельгии производится лучшее пиво в мире. Также Азар признался, что раньше мог выпить пару бутылок пива после матчей.

«Как и все бельгийцы, я люблю пиво, потому что в нашей стране самое лучшее пиво в мире. Я не говорю, что пил пиво каждый день, потому что это неправда. Но иногда после хорошей игры выпить одну-две бутылки — это здорово», — сказал Эден Азар в подкасте Obi One, его слова приводит Daily Mail.