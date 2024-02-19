«Милан» предложил «Интеру» построить новый стадион вместе, но «нерадзурри» отказались

«Новость заключается в том, что мы приобрели необходимый участок для строительства стадиона в Сан-Донато. Владельцы наших двух клубов всегда будут поддерживать контакт, но больше ничего нового мы сообщить не можем», — сообщил президент «Милана» Паоло Скарони.

Помимо этого, появилась информация о том, что строительная компания WeBuild предложила перестроить существующий стадион таким образом, чтобы «Милан» и «Интер» могли продолжать пользоваться им в ходе работ.

«Также появилось новое предложение произвести небольшую перестройку “Сан-Сиро”. Я занимаюсь вопросом стадиона в течение многих лет. Дело не в том, что “Милан” и “Интер” не хотели бы на нем остаться, но это старый стадион.

Я всегда спрашивал себя, как можно перестроить арену, где каждые 2−3 дня проводятся матчи, на которые приходит по 70 тысяч человек? И «Реал Мадрид», и даже «Аталанта» были вынуждены переезжать на другие площадки, пока у них велись работы. К сожалению, у нас поблизости нет стадионов равнозначной вместимости.

Письмо от WeBuild меня не слишком убедило, в нем много гипотез и противоречий. Мы готовы остаться на «Сан-Сиро», только если у нас будут официальные гарантии, что мы сможем продолжать играть там во время проведения реконструкции.