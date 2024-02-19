Главный тренер «Кристал Пэлас» покинул клуб после госпитализации | Источник: Спорт РИА Новости

В четверг, 15 февраля, 76-летний Ходжсон попал в больницу после того, как на утренней тренировке ему стало плохо. СМИ сообщали, что клуб планировал отправить Ходжсона в отставку.

«Этот клуб очень особенный, он так много значит для меня и сыграл большую роль в моей футбольной жизни. Я полностью наслаждался своим пребыванием здесь на протяжении шести сезонов, ведь это дало мне возможность работать с высококлассными игроками и персоналом, каждый день занимаясь любимым делом», — сказал Ходжсон. «Однако я понимаю, что, учитывая недавние обстоятельства, в данный момент клубу, возможно, целесообразно строить планы на будущее, и поэтому я принял решение отойти в сторону, чтобы “Кристал Пэлас” смог реализовать свои планы по поиску нового тренера, намеченные на это лето», — добавил он.

В текущем сезоне клуб занимает 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В понедельник «Кристал Пэлас» сыграет на выезде с ливерпульским «Эвертоном» в матче 25-го тура чемпионата страны. Встреча начнется в 23:00 мск. Руководить командой будут Пэдди Маккарти и Рэй Левингтон, которые входили в тренерский штаб Ходжсона.