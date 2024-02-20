«Наполи» во второй раз за сезон сменил главного тренера

Новым главным тренером команды стал 55-летний Франческо Кальцона, который работал в тренерском штабе «Наполи» в 2015—2018 и 2021−2022 годах. С 2022 года он возглавляет сборную Словакии.

«Я благодарю Вальтера Мадзарри, друга семьи Де Лаурентис и “Наполи”, за поддержку команды в сложный момент, — написал Де Лаурентис. — Он останется в сердцах неаполитанцев и нашей семьи. Добро пожаловать обратно, Франческо Кальцона, он уже работал с нами и с Маурицио Сарри, и с Лучано Спаллетти (бывшие главные тренеры “Наполи” — прим. ТАСС)».

Мадзарри возглавлял команду с ноября 2023 года после увольнения француза Руди Гарсии. Ранее Мадзарри был главным тренером «Наполи» с 2009 по 2013 год.