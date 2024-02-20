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00:52 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» во второй раз за сезон сменил главного тренера

ТАСС, 20 февраля. Руководство итальянского футбольного клуба «Наполи» приняло решение уволить Вальтера Мадзарри с поста главного тренера. Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее — Twitter) сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

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Источник: AFP 2023

Новым главным тренером команды стал 55-летний Франческо Кальцона, который работал в тренерском штабе «Наполи» в 2015—2018 и 2021−2022 годах. С 2022 года он возглавляет сборную Словакии.

«Я благодарю Вальтера Мадзарри, друга семьи Де Лаурентис и “Наполи”, за поддержку команды в сложный момент, — написал Де Лаурентис. — Он останется в сердцах неаполитанцев и нашей семьи. Добро пожаловать обратно, Франческо Кальцона, он уже работал с нами и с Маурицио Сарри, и с Лучано Спаллетти (бывшие главные тренеры “Наполи” — прим. ТАСС)».

Мадзарри возглавлял команду с ноября 2023 года после увольнения француза Руди Гарсии. Ранее Мадзарри был главным тренером «Наполи» с 2009 по 2013 год.

«Наполи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам 24 туров команда набрала 36 очков. Следующий матч футболисты неаполитанского клуба проведут 21 февраля дома против испанской «Барселоны» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

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