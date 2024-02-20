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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:23 (мск), источник: Sport24

Парфенов: Я всегда наблюдал за КПЛ. Очень хорошо знаком с чемпионатом Казахстана

Известный в прошлом футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфенов, который в декабре был назначен главным тренером казахстанского клуба «Актобе», поделился мнением о чемпионате Казахстана.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Парфенов: «Я всегда наблюдал за КПЛ. Очень хорошо знаком с чемпионатом Казахстана» | Источник: Sport24

«У меня сейчас такое ощущение, будто бы я здесь нахожусь достаточно долго. Когда прилетел в расположение клуба, у нас состоялся разговор, после чего я поставил подпись под контрактом. Понятно, что до этого раздумывал какое-то время. Однако уже на месте мы все решили и обговорили детали.

Следил ли за чемпионатом Казахстана ранее? Да, я всегда наблюдал за КПЛ. Во-первых, соседняя страна, а во-вторых, последние годы сборная Казахстана показывает хорошие результаты. На учебно-тренировочных сборах российские клубы часто проводят спарринги с казахстанскими. Очень хорошо знаком с чемпионатом. Тем более, здесь выступает немалое количество российских футболистов.

Что касается уровня чемпионата, думаю, он потихоньку растет. Успехи национальной сборной об этом говорят, ведь подавляющее большинство сборников выступают в местном чемпионате», — цитирует Парфенова Meta-ratings.kz.

Напомним, что в России Парфенов тренировал «Урал», тульский «Арсенал», «Тосно», «Родину» и «Текстильщик».

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