Парфенов: Я всегда наблюдал за КПЛ. Очень хорошо знаком с чемпионатом Казахстана

«У меня сейчас такое ощущение, будто бы я здесь нахожусь достаточно долго. Когда прилетел в расположение клуба, у нас состоялся разговор, после чего я поставил подпись под контрактом. Понятно, что до этого раздумывал какое-то время. Однако уже на месте мы все решили и обговорили детали.



Следил ли за чемпионатом Казахстана ранее? Да, я всегда наблюдал за КПЛ. Во-первых, соседняя страна, а во-вторых, последние годы сборная Казахстана показывает хорошие результаты. На учебно-тренировочных сборах российские клубы часто проводят спарринги с казахстанскими. Очень хорошо знаком с чемпионатом. Тем более, здесь выступает немалое количество российских футболистов.



Что касается уровня чемпионата, думаю, он потихоньку растет. Успехи национальной сборной об этом говорят, ведь подавляющее большинство сборников выступают в местном чемпионате», — цитирует Парфенова Meta-ratings.kz.