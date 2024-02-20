Бенитес: возможно, Джеррард выбрал неподходящий момент для работы в «Астон Вилле»

«Часто выбор пути зависит от того, какие у вас есть возможности. Стиви очень хорошо проявил себя в “Рейнджерс”. Возможно, решение возглавить “Астон Виллу” было правильным, но момент был неподходящим. Может быть, это неудача, но когда у него возник вариант с Саудовской Аравией, он им воспользовался. Если бы он подождал, всё было бы иначе? Время для принятия таких решений, спешите вы или нет, зависит от многих факторов, которые находятся вне нашего контроля», — приводит слова Бенитеса издание The Athletic.