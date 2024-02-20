Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Брентфорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19.02
Атлетик
Жирона
32
Футбол. Зарубежный
19.02
Эвертон
Кристал Пэлас
11
Футбол. Еврокубки
21.02
Гент
Маккаби Хайфа
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19.02
Эвертон
Кристал Пэлас
11
18.02
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
12
18.02
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
05
17.02
Манчестер Сити
Челси
11
17.02
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
12
17.02
Бернли
Арсенал
05
17.02
Фулхэм
Астон Вилла
12
17.02
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
22
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Бенитес: возможно, Джеррард выбрал неподходящий момент для работы в «Астон Вилле»

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о наставнике саудовского «Аль-Иттифака» Стивене Джеррарде, который играл под его руководством в «Ливерпуле».

Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Часто выбор пути зависит от того, какие у вас есть возможности. Стиви очень хорошо проявил себя в “Рейнджерс”. Возможно, решение возглавить “Астон Виллу” было правильным, но момент был неподходящим. Может быть, это неудача, но когда у него возник вариант с Саудовской Аравией, он им воспользовался. Если бы он подождал, всё было бы иначе? Время для принятия таких решений, спешите вы или нет, зависит от многих факторов, которые находятся вне нашего контроля», — приводит слова Бенитеса издание The Athletic.

Стивен Джеррард начал тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив молодёжную команду «Ливерпуля». Саудовский «Аль-Иттифак» английский специалист принял летом прошлого года, спустя восемь месяцев после увольнения из «Астон Виллы».

 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь