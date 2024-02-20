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20:50 (мск), источник: Vesti.kz

Отстраненный от КПЛ клуб определился с главным тренером

Атакентский «Мактаарал» представил нового главного тренера: им стал 39-летний казахстанский специалист Руслан Эсатов, передают Vesti.kz.

МактааралЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Мактаарал"

В его тренерский штаб вошли Серик Сагындыков, Иван Хамзин, Абылкасым Тылеужанулы и Олжас Кулымбетов.

Напомним, Эсатов уже возглавлял «Мактаарал» в 2019 году, а в сезонах 2022 и 2023 был ассистентом главного тренера Андрея Ферапонтова. Помимо этого он тренировал «Тараз-Каратау» из первой лиги в 2021 году.

Отметим, что 8 февраля состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов КФФ, по итогам которой «Мактааралу» за невыполнение и несоответствие минимальным требованиям было отказано в выдаче лицензии для участия в премьер-лиге сезона 2024. Вместо него в предстоящем сезоне КПЛ выступит «Аксу».

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