Отстраненный от КПЛ клуб определился с главным тренером

Источник: ФК "Мактаарал"

В его тренерский штаб вошли Серик Сагындыков, Иван Хамзин, Абылкасым Тылеужанулы и Олжас Кулымбетов.

Напомним, Эсатов уже возглавлял «Мактаарал» в 2019 году, а в сезонах 2022 и 2023 был ассистентом главного тренера Андрея Ферапонтова. Помимо этого он тренировал «Тараз-Каратау» из первой лиги в 2021 году.