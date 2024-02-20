Отстраненный от КПЛ клуб определился с главным тренером
Атакентский «Мактаарал» представил нового главного тренера: им стал 39-летний казахстанский специалист Руслан Эсатов, передают Vesti.kz.
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Атакентский «Мактаарал» представил нового главного тренера: им стал 39-летний казахстанский специалист Руслан Эсатов, передают Vesti.kz.
В его тренерский штаб вошли Серик Сагындыков, Иван Хамзин, Абылкасым Тылеужанулы и Олжас Кулымбетов.
Напомним, Эсатов уже возглавлял «Мактаарал» в 2019 году, а в сезонах 2022 и 2023 был ассистентом главного тренера Андрея Ферапонтова. Помимо этого он тренировал «Тараз-Каратау» из первой лиги в 2021 году.
Отметим, что 8 февраля состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов КФФ, по итогам которой «Мактааралу» за невыполнение и несоответствие минимальным требованиям было отказано в выдаче лицензии для участия в премьер-лиге сезона 2024. Вместо него в предстоящем сезоне КПЛ выступит «Аксу».