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20:55 (мск), источник: ТАСС

В Турции отменили паспорт болельщика для покупки билетов на футбольные матчи

ТАСС, 20 февраля. Ассоциация футбольных клубов чемпионата Турции заявила об отмене паспорта болельщика (Passolig) для приобретения билетов на матчи национального первенства. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

«Наши клубы убеждены, что в ближайший период организуют электронную продажу билетов через те компании, с которыми они договорятся. В связи с этим было решено провести переговоры с компаниями, имеющими возможности организации продажи билетов и техническую инфраструктуру. Компании, желающие организовать продажу билетов в наши клубы, просим подавать заявки в ассоциацию», — говорится в сообщении.

Система Passolig действовала с 2014 года. Для посещения матчей любой болельщик старше 7 лет должен оформить карту, чтобы иметь возможность приобрести билет для посещения матчей. Теперь клубы будут самостоятельно заниматься продажей билетов.

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