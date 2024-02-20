В Турции отменили паспорт болельщика для покупки билетов на футбольные матчи

«Наши клубы убеждены, что в ближайший период организуют электронную продажу билетов через те компании, с которыми они договорятся. В связи с этим было решено провести переговоры с компаниями, имеющими возможности организации продажи билетов и техническую инфраструктуру. Компании, желающие организовать продажу билетов в наши клубы, просим подавать заявки в ассоциацию», — говорится в сообщении.