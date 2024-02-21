Тухель провалился в «Баварии». Поругался с важными игроками, потерял доверие руководства и теперь уйдет

«Бавария» ужасна: потерпела три поражения подряд, практически устранилась из чемпионской гонки в Германии (отставание от «Байера» — восемь очков) и рискует впервые за 12 лет остаться вообще без трофеев. Мюнхенский гранд еще в ноябре вылетел из национального Кубка, а в Лиге чемпионов мучается уже на первой стадии плей-офф против среднего «Лацио» (поражение 0:1 в первой встрече).

Хаос на поле отражает внутренние проблемы мюнхенцев: тренер Томас Тухель потерял контроль над раздевалкой и в конце концов покинет клуб. Произойдет это в конце сезона после «дружеских переговоров». Никаких скандалов, просто в последнее время стало модным объявлять о прекращении сотрудничества заранее.

Причины увольнения Тухеля

В 22-м туре бундеслиги «Бавария» проиграла скромному «Бохуму» (2:3) и серьезнейшим образом отстала от «Байера». Так же стремительно в той же игре тренер «Баварии» Томас Тухель заменой на 63-й минуте прикончил взаимоотношения с одним из лидеров команды Йозуа Киммихом. Уже после финального свистка полузащитник скандалил с помощником Томаса Жолтом Левом в подтрибунном помещении. Другие ассистенты нелепо делали вид, будто все в порядке, хотя перепалка едва не переросла в потасовку. «Знаю, что произошло. Ничего такого, что должно было бы выйти на свет. Мы находимся в футбольной раздевалке, и эмоции зашкаливают», — говорил гендиректор клуба Ян-Кристиан Дресен.

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Но на самом деле Тухель практически полностью утратил контроль над раздевалкой, и началось это еще летом. Фанат энергичного прессинга придрался к низкому, по его мнению, темпу Киммиха и Леона Горецки, а потому загорелся идеей подписания еще одного опорника. Из-за серьезных трат на Харри Кейна и Ким Мин Джэ (суммарно 145 миллионов евро) тренеру не дали пересобрать среднюю линию, но претензии к двум полузащитникам остались.

Особенно сильно доставалось Киммиху — ходили слухи, что он даже хочет уйти из клуба из-за агрессивных споров с тренером. Тухель видит в нем «восьмерку», ведь на роль глубинного опорника, который будет выступать прямо над линией обороны, ему нужен более динамичный исполнитель.

По информации Bild, в личной беседе Томас обвинил Йозуа в медлительности и торможении темпа игры. Сам футболист не собирается менять позицию, на которой играет большую часть карьеры, и в этом его поддерживает руководство. Даже летом оно отдало предпочтение покупке Кейна за 95 миллионов, поэтому проигнорировало капризы Тухеля.

Неудивительно, что боссы «Баварии» поддерживают игрока: они признают, что тренер утратил контроль над коллективом. The Athletic поделился эксклюзивным комментарием анонимного источника из руководства клуба касательно поведения Тренера: «Йозуа — не единственный, кто в конфронтации с начальником, проще пересчитать тех, кто еще поддерживает тренера». По данным Bild, таких набралось всего шестеро — Мануэль Нойер, Рафаэль Геррейру, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Харри Кейн и Эрик Дайер.

Кроме Киммиха, в ссоре с Тухелем — Леон Горецка, Томас Мюллер, Маттейс де Лигт, Серж Гнабри и даже молодой Матис Тель. Многих не устраивает количество игрового времени. Горецка отбегал все 90 минут только в 10 из 18 сыгранных в бундеслиге матчей — тренер нередко задвигал его ради Геррейру. Ветеран Мюллер крайне редко появляется в стартовом составе. Явно меньше, чем могли бы, на поле провели и другие недовольные. Бежать из хаоса, похоже, собрался и Альфонсо Дэвис — агент канадца уже летал в Барселону на переговоры со спортивным директором сине-гранатовых Деку. Также на левого защитника претендует «Реал».

«Это похоже на бесконечный фильм ужасов. На данный момент, я думаю, все происходящее нам нужно подвергнуть сомнению. Мы не выиграем бундеслигу. Я говорю об этом честно», — разразился после поражения «Бохуму» Горецка.

Кто заменит Тухеля?

Крайне вероятный сезон без трофеев, конфликты с ведущими футболистами — логично, что после такого Тухеля не оставят в «Баварии». Тут увольняли тренеров и за куда меньшие провинности. Например, Юлиана Нагельсмана выкинули после чемпионства и двух Суперкубков Германии из-за потерянного по ходу сезона-2022/23 первого места (клуб все равно стал чемпионом), «отсутствия развития игроков». И самое интересное — чтобы не упустить возможность подобрать безработного Тухеля. Кажется, лучше бы в Мюнхене оставили Нагельсманна.

Хотя сезон еще не закончился и «Бавария» продолжает бороться за чемпионство и ЛЧ, уже открыто называются возможные сменщики Томаса. Кажется, одним из наиболее вероятных претендентов является Ханс-Дитер Флик — мужчина уже работал в клубе и за два неполных сезона взял семь трофеев, в том числе и Лигу чемпионов. Немец оставался бы в клубе и дальше, но летом 2021-го ушел ради сборной. Сейчас он безработный.

Флик привел «Баварию» к мощным достижениям, но все равно не заработал такой магический авторитет, как другой возможный новый тренер клуба, Зинедин Зидан. По информации нескольких источников, в том числе немецкого инсайдера Флориана Плеттенберга, именно Зизу — наиболее желанный рулевой, по мнению руководства мюнхенцев. Экс-тренер «Реала» сидит без работы с конца сезона-2020/21, хотя взял с клубом 11 трофеев (в том числе три Лиги чемпионов подряд). Француза хотели многие топы, но пока Зидан остается безработным.

Тухель прославился непростым характером еще задолго до назначения в «Баварию», но до Мюнхена везде ставил системный футбол и добивался каких-то успехов. С «Боруссией» взял Кубок Германии, впервые в истории вывел «ПСЖ» в финал ЛЧ (и еще выиграл шесть домашних трофеев), «Челси» привел к победам в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Сейчас же Томас провалился: игроки уже не могут его терпеть, и непонятно, доработает ли Тухель хотя бы до конца сезона.