Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Гент
Маккаби Хайфа
01
Футбол. Зарубежный
22:30
Ливерпуль
Лутон Таун
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Футбол. Еврокубки
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
Футбол. Еврокубки
20.02
Интер
Атлетико
10
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Аксу
Тобол Кс
03
2023
Актобе
Жетысу
22
2023
Атырау
Кайрат
00
2023
Каспий
Ордабасы
10
2023
Кызыл-Жар
Кайсар
01
2023
Окжетпес
Мактаарал
11
2023
Шахтер Кг
Астана
11
2023
Кайсар
Атырау
10
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:18 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом с автоголом и хет-триком завершился матч «Астаны» против «Спартака»

Столичная «Астана» и российский «Спартак» (Москва) сыграли контрольный матч в ОАЭ, сообщают Vesti.kz.

Астана
СпартакЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Спартак"

Встреча завершилась в пользу «красно-белых» со счетом 4:0.

Примечательно, что все голы были забиты в первом тайме: на 16-й минуте защитник сборной Казахстана и «Астаны» Александр Марочкин поразил собственные ворота.

Затем хет-трик на свой счет записал нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес, отличившийся на 26-й, 31-й и 45-й минуте.

Ранее столичный клуб на предсезонных сборах обыграл лидера РПЛ «Краснодар» со счетом 4:2, а также выиграл у клубов из ОАЭ — «Элит Фальконс» — 3:0 и «Галф Юнайтед» — 4:2. Кроме того, «Астана» сыграла вничью с армянским «Урарту» — 0:0 и уступила российскому «Ростову» — 0:1.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь