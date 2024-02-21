Разгромом с автоголом и хет-триком завершился матч «Астаны» против «Спартака»

Примечательно, что все голы были забиты в первом тайме: на 16-й минуте защитник сборной Казахстана и «Астаны» Александр Марочкин поразил собственные ворота.

Затем хет-трик на свой счет записал нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес, отличившийся на 26-й, 31-й и 45-й минуте.

Ранее столичный клуб на предсезонных сборах обыграл лидера РПЛ «Краснодар» со счетом 4:2, а также выиграл у клубов из ОАЭ — «Элит Фальконс» — 3:0 и «Галф Юнайтед» — 4:2. Кроме того, «Астана» сыграла вничью с армянским «Урарту» — 0:0 и уступила российскому «Ростову» — 0:1.