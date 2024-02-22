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01:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в четвертьфинал азиатской ЛЧ

В среду, 21 февраля, состоялся ответный матч ⅛ Лиги чемпионов АФК между саудовскими «Аль-Насром» и «Аль-Фейхой».

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Встреча была проведена в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Парк Аль-Аввал». Игра началась в 21:00 по московскому времени. Матч завершился уверенной победой «Аль-Насра» со счётом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились атакующие игроки сборной Португалии Криштиану Роналду и Отавио. Гости так и не сумели поразить ворота соперника. Таким образом, «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейху» по сумме двух матчей (3:0) и вышел в ¼ финала турнира.

В следующей стадии Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» сразится с «Аль-Аином» из ОАЭ. Первый матч состоится 4 марта, ответный — 11 марта.

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