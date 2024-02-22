Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в четвертьфинал азиатской ЛЧ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-44869284&hd=2&id=456244662&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча была проведена в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Парк Аль-Аввал». Игра началась в 21:00 по московскому времени. Матч завершился уверенной победой «Аль-Насра» со счётом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились атакующие игроки сборной Португалии Криштиану Роналду и Отавио. Гости так и не сумели поразить ворота соперника. Таким образом, «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейху» по сумме двух матчей (3:0) и вышел в ¼ финала турнира.