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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна сумма, за которую «Челси» и «ПСЖ» смогут подписать Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен готов к летнему переходу в один из европейских топ-клубов. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

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Источник: Reuters

По информации источника, над подписанием нигерийского форварда уже работают представители «Челси» и «ПСЖ». Оба клуба смогут приобрести 25-летнего футболиста за € 130 млн. Именно такая сумма указана в качестве отступных в контракте игрока.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «партенопейцев» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 110 млн.

Ранее стало известно, что руководство «Наполи» не будет удерживать Осимхена в клубе предстоящим летом.

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