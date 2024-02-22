Хави — об уходе из «Барселоны»: «Мое решение о будущем не меняется»

«Мое решение о будущем не меняется. Я убежден, что этот клуб нуждается в переменах. До июня осталось еще пару месяцев, но я думаю, что мое решение было необходимым. Это самое лучшее решение для меня и лучшее для клуба», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.