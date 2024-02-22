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11:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави — об уходе из «Барселоны»: «Мое решение о будущем не меняется»

Главный тренер «Барселоны» Хави не собирается менять решение об уходе из клуба.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Мое решение о будущем не меняется. Я убежден, что этот клуб нуждается в переменах. До июня осталось еще пару месяцев, но я думаю, что мое решение было необходимым. Это самое лучшее решение для меня и лучшее для клуба», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Хави в январе объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. После 25 туров каталонцы с 54 очками занимают третье место в ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 8 очков.

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