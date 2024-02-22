В России разоблачили «Астану» и вынесли вердикт после разгрома от «Спартака»

Встреча команд прошла в ОАЭ и завершилась со счетом 4:0 в пользу «красно-белых». В составе победителей хет-трик оформил Квинси Промес, еще один мяч в свои ворота забил игрок «Астаны» Эльхан Астанов. «Матч “Спартака” с “Астаной” был любопытен по трем причинам. Ну, во-первых, на поле появились 17 чемпионских титулов на двоих. И это только в постсоветский период. Во-вторых, похоже, Абаскаль показал нам тот самый состав, который 3 марта с “Зенитом” будет открывать вторую часть сезона. Из интересного в этой расстановке — позиция Зобнина. Роман потихоньку превращается в Юрия Жиркова образца 2008 года, который прихотью Гуса Хиддинка из полузащитника переквалифицировался в игрока обороны. Тут, конечно, на откуп тренеру. Ничего предосудительного в этом нет, лишь бы команде на пользу.

А как понять, что именно этот состав «Спартака» основной? Да очень просто! Если в списке наличествует Квинси Промес, то это и есть основной состав. Разве можно посадить такого человека на лавку! Собственно, появление на поле красно-белой «десятки» и стало третьей причиной интереса к матчу. Парень по настоянию прокуратуры Нидерландов находится в международном розыске, но это совершенно не мешает ему играть за российскую команду, причем в Дубае. В соперниках клуб из Казахстана, а судейская бригада представляет Туркмению. Более интернациональной истории в зимнее межсезонье и придумать сложно.

Жизнь — лучший драматург, а жизненный путь Промеса, как известно, замахнулся на «Оскара», или что там ещё вручают за драматические сериалы. У Антона что ни день, то новость. С утра, например, апелляционный суд Амстердама разбирал апелляцию Промеса в деле с его нападением на двоюродного брата. А вечером Квинси за 19 минут оформил хет-трик. Примерно так теперь выглядит обыкновенный будничный день спартаковского нападающего.

Кстати, голы вышли «с почерком», очень разные, и все-таки чем-то похожие. Молниеносный непредсказуемый рывок перед финальным ударом — это фирменная фишка Промеса. Защитникам на таких рывках очень сложно его контролировать. При этом совершенно непонятно, откуда выпорхнет Квинси в этот раз. Весь первый тайм он идеально прятался между линиями обороны «Астаны», и поймать его семикратные чемпионы Казахстана так и не смогли. «Спартак» выиграл 4:0. Еще один мяч полузащитник «Астаны» Эльхан Астанов забил в свои ворота. То есть среди спартаковцев фамилию в протокол занес только Промес. Он, кстати, был одним из немногих, кто провел весь матч без замен. Более того, у него были моменты и в концовке, и это говорит о том, что Квинси уже готов бегать, сколько понадобится.

Матч с «Астаной» завершал зимний межсезонный период «Спартака». После обидного поражения от «Ростова» москвичи одержали четыре разгромных победы подряд с общим счетом 19:0. К сожалению, об этом говорят гораздо меньше, чем об околофутбольных вещах. Ведь начало этого года запомнится прежде всего резонансной покупкой Угальде, историей с контрактом Георгия Джикии, и, конечно же, вердиктом, вынесенным Промесу. И на фоне всего этого хет-трик в ворота «Астаны» как-то теряется, — пишет издание.