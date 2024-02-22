«Мы не фавориты финала». Клопп — о матче с «Челси» в Кубке лиги
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Кубка английской лиги.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Кубка английской лиги.
Мерсисайдцы сразятся за трофей с лондонским «Челси».
«Являемся ли мы фаворитами финала с “Челси”? Определённо нет. С тех пор как мы играли с лондонцами в последний раз, они значительно усовершенствовали свой футбол. Уверен, это будет непростой матч», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры — в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече были сильнее в серии пенальти. Ранее стало известно, что решающий матч Кубка лиги могут пропустить сразу два ключевых футболиста атаки «красных».