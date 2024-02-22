«Мы не фавориты финала». Клопп — о матче с «Челси» в Кубке лиги

«Являемся ли мы фаворитами финала с “Челси”? Определённо нет. С тех пор как мы играли с лондонцами в последний раз, они значительно усовершенствовали свой футбол. Уверен, это будет непростой матч», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).