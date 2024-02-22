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15:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лучше тебя только Гвардиола». Анри — о тренерском таланте Хави

Экс-форвард «Барселоны» Тьерри Анри высказался о работе главного тренера каталонского клуба Хави.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Француз поддержал бывшего партнёра по команде и сравнил того с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Я удивлён той работой, которую проделал Хави. Мне всё равно, что говорят люди. Он выиграл Ла Лигу, так что нужно наслаждаться этим фактом.

Я очень горжусь, что делил поле с Хави. Он многому меня научил в “Барсе”. Для меня его мозг — на втором месте. Думаю, из тех, кого я знаю, только Хосеп Гвардиола выше Хави с точки зрения того, как видит и понимает футбол», — приводит слова Анри Barca Universal.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 54 очка и отстают от лидирующего «Реала» на восемь баллов. В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов сине-гранатовые сыграли вничью с «Наполи» — 1:1.

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