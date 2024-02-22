«Лучше тебя только Гвардиола». Анри — о тренерском таланте Хави

«Я удивлён той работой, которую проделал Хави. Мне всё равно, что говорят люди. Он выиграл Ла Лигу, так что нужно наслаждаться этим фактом.



Я очень горжусь, что делил поле с Хави. Он многому меня научил в “Барсе”. Для меня его мозг — на втором месте. Думаю, из тех, кого я знаю, только Хосеп Гвардиола выше Хави с точки зрения того, как видит и понимает футбол», — приводит слова Анри Barca Universal.