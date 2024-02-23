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11:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Астаны» об игре со «Спартаком»: В таких матчах прибавляешь и растешь

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал поражение от «Спартака» (0:4) в товарищеском матче. Игра проходила в ОАЭ.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

«В первом тайме была очень большая разница, в первую очередь, в движении. “Спартак” был быстрее, выглядел свежее на фоне нашего состояния на данный момент и сказался, конечно, класс атакующей группы соперника.

Во втором тайме было несколько моментов для того, чтобы забить сопернику, но где-то хладнокровия не хватило, где-то свежести и сил на фоне усталости и нагрузок.

Именно в таких матчах ты прибавляешь и растешь. Сборы прошли очень хорошо", — цитирует Бабаяна KazFootball.kz.

Игра проходила на стадионе «Джебель Али» в Дубае (ОАЭ).

Хет-трик за красно-белых оформил Квинси Промес. 32-летний голландец забил на 26-й, 31-й и 45-й минутах. Еще один мяч в свои ворота на 16-й минуте отправил игрок «Астаны» Эльхан Астанов.

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