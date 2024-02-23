Тренер «Астаны» об игре со «Спартаком»: В таких матчах прибавляешь и растешь

Источник: ФК "Астана"

«В первом тайме была очень большая разница, в первую очередь, в движении. “Спартак” был быстрее, выглядел свежее на фоне нашего состояния на данный момент и сказался, конечно, класс атакующей группы соперника.

Во втором тайме было несколько моментов для того, чтобы забить сопернику, но где-то хладнокровия не хватило, где-то свежести и сил на фоне усталости и нагрузок.

Именно в таких матчах ты прибавляешь и растешь. Сборы прошли очень хорошо", — цитирует Бабаяна KazFootball.kz.

Игра проходила на стадионе «Джебель Али» в Дубае (ОАЭ).